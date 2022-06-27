Деяким російським компанія доведеться відчути втрату активів не лише через санкції та дефолт Росії. Окупантам варто забути про своє майно в Україні, яку вони збиралися захопити за декілька днів.

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СБУ арештувала майно російських компаній на мільярди гривень

Служба безпеки України повідомила про те, що за її матеріалами арештовано багато майна російських холдингів на території України. Загальна сума арештована майна складає 4,5 мільярда гривень.

У результаті слідчих дій СБУ вдалося заблокувати активи українських компаній, бенефіціарами яких були російські холдинги. Зокрема, арешт накладено на майно компаній, які належали корпорації "Ростех", алюмінієвій компанії "РусАл", а також нафтовому холдингу "Татнафта".

Також повідомляється, що окрім промислових потужностей вдалося накласти арешт на 70 об'єктів нерухомості, серед яких майнові комплекси земельних ділянок ворожих бізнес-структур.

Слідство встановило, що українські компанії, які належали росіянам, виводили прибутки у Росію. Це їм вдавалося робити завдяки розгалуженій мережі афілійованих офшорних компаній.

Зараз правоохоронці та прокурори проводять заходи для вилучення арештованих активів та майна на користь України.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Кременчука. Снаряди ворога влучили у ТЦ "Амстор", де на той момент було близько 1 000 людей. Ворог здійснив атаку ракетами Х-22, які запустив з території Курської області. Внаслідок влучання ракет у ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники повідомляли, що вогонь охопив 10 000 квадратних метрів. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі, відомо про щонайменше 10 жертв. СБУ вже почала розслідування та пообіцяла, що знайде кожного, хто причетний до цього підлого злочину проти мирних українців.

Росіяни можуть здійснити атаку на Житомир. Місцевих мешканців просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно йти в укриття.

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