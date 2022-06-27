Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенка продовжує виконувати будь-які забаганки свого російського "колеги". Завдяки Білорусі Путін отримав великий плацдарм для обстрілів України, а також можливих подальших наступальних дій.

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Росіяни можуть атакувати Україну з території Білорусі

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається напруженою. Підрозділи збройних сил Білорусь готові вчинити провокаційні дії на українському кордоні. Також білоруси намагаються проводити розвідку для з'ясування позицій ЗСУ та характеру діяльності наший героїв поблизу кордонів.

Також повідомляється, що Білорусь є плацдармом росіян для атак на Україну. Зокрема, є велика ймовірність завдання авіаційних та ракетних ударів з території повітряного простору Білорусі по мирних українських містах.

У Генеральному штабі закликали громадян не ігнорувати сигналу повітряної тривоги. Ворог дуже підлий, його головна мішень – мирне населення. Ігнорування сигналу попередження може мати катастрофічні наслідки та коштувати життя.

Загроза обстрілів з Чорного моря також зберігається

У Чорному морі у повній бойовій готовності перебувають два російські носії крилатих ракет типу "Калібр". Ворог може завдати удару з акваторії Чорного моря будь-якої миті.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російським окупантам завдяки великій вогневій перевазі та великій кількості "гарматного м'яса" вдається здобувати невеликі успіхи. Зокрема, ворогу вдається закріплятися на території Лисичанського нафтопереробного заводу, а також трішки просуватися на напрямку Роти – Вершина.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Ракети Х-22 вони запустили з території Курської області. На момент влучання снарядів у будівлі ТЦ було близько 1 000 людей. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа, рятувальники повідомляли про боротьбу з вогнем на площі у 10 000 квадратних метрів. На жаль, вже відомо про 10 загиблих, кількість жертв та потерпілих може оновлюватися.

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