Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает исполнять любые прихоти своего российского "коллеги". Благодаря Беларуси Путин получил большой плацдарм для обстрелов Украины, а также возможные дальнейшие наступательные действия.

Читайте также Украинские зенитчики уничтожили еще один российский ударный вертолет Ка-52

Россияне могут атаковать Украину с территории Беларуси

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается напряженной. Подразделения вооруженных сил Беларусь готовы совершить провокационные действия на украинской границе. Также белорусы пытаются проводить разведку для выяснения позиций ВСУ и характера деятельности наших героев вблизи границ.

Также сообщается, что Белоруссия является плацдармом россиян для атак на Украину. В частности, велика вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов с территории воздушного пространства Беларуси по мирным украинским городам.

В Генеральном штабе призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Враг очень подлый, его главная мишень – мирное население. Игнорирование предупреждающего сигнала может иметь катастрофические последствия и стоить жизни.

Угроза обстрелов с Черного моря также сохраняется

В Черном море в полной боевой готовности находятся два российских носителя крылатых ракет типа "Калибр". Враг может нанести удар с акватории Черного моря в любой момент.

Война России с Украиной: последние новости

Российским оккупантам благодаря большому огневому преимуществу и большому количеству "пушечного мяса" удается добывать небольшие успехи. В частности, врагу удается закрепляться на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также немного продвигаться в направлении Роты – Вершина.

Российские кафиры осуществили ракетный обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Ракеты Х-22 они запустили с территории Курской области. К моменту попадания снарядов в здании ТЦ было около 1 000 человек. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар, спасатели сообщали о борьбе с огнем на площади в 10 000 квадратных метров. К сожалению, уже известно о десяти погибших , количество жертв и пострадавших может обновляться.

Смотрите также – Война, Байракторы, волонтерство, сотрудничество с властью: большое интервью с Сергеем Притулой