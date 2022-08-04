Об этом напомнил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи с африканскими журналистами.

Важно Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР

"Советский Союз продержался 70 лет. Что-то символическое в этом есть", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также призвал российского президента остановиться и подумать о том, что останется после него, кроме страданий и разрушений.

Надо полагать, что он (путин – 24 канал) оставляет на своей земле, кроме ада. Что будет с русской нацией, что будет с его народом. Но никто не простит того, что уже сделано,

– подчеркнул Зеленский.

российские оккупанты не прекращают обстрелов мирных украинских городов и убийств гражданского населения. Они не прекращают доказывать всему миру, что являются обычными террористами. Украина призывает мир признать россию государством-спонсором терроризма за его преступления против украинского народа.

Ранее Зеленский подчеркнул, что юридическая реакция на террористические действия россиян на глобальном уровне крайне необходима. И сейчас не существует абсолютно никакой причины, которая могла бы эту реакцию затормозить.

Признание россии государством-террористом: почему это важно

Верховная Рада официально признала россию государством-террористом. Это означает, что вся российская неонацистская символика в Украине – под запретом.

Соответствующую резолюцию уже приняли и в сенате США, сейчас она ожидает рассмотрения Государственного департамента.

Литовские парламентарии также единогласно приняли резолюцию, в которой признали россию "страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм". Кроме того, сейм Литвы признал войну россии против Украины геноцидом украинской нации.

Эстония и Канада тоже признали действия российских вооруженных сил в Украине геноцидом украинского народа.

В США требуют признать россию страной-террористом: смотрите видео