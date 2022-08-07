Цей депутат дурний, тому що показує справжнє обличчя росії й робить це неприховано. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко.

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Він зазначив, що це відбувається неузгоджено з керівництвом росії, а також всупереч намаганню країни-агресорки якось грати з німецьким урядом.

Сергій Лещенко додав, що цей депутат ламає інформаційний наратив, який вигадали росіяни, – нібито вони миротворці, звільняють Донбас. Тобто це виглядає, як обличчя російської агресії "без макіяжу".

Те, що він транслює – це офіційна ідеологія ненависті, яка зараз домінує в російській політиці,

– розповів Сергій Лещенко.

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За його словами, партія цього депутата спробувала відмежуватися, аби зняти напругу.

Я думаю, вони отримали такі "підсрачники", що тепер будуть стояти на колінах ще декілька днів, аби вимолити собі помилування,

– прокоментував Сергій Лещенко.

Він зазначив, що з Німеччиною путін хотів би вступати в змову, аби вони купували його газ, продавали турбіни. Недаремно Шредер був в росії, пропонуючи себе як посередника, який мав зняти високу надто напругу між москвою та Берліном. Саме тому, коли цей депутат виступив в ефірі, в кремлі цьому не дуже зраділи й дали наганяй.

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