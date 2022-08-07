Этот депутат глуп, потому что показывает настоящее лицо россии и делает это нескрывая. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

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Он отметил, что это происходит несогласованно с руководством россии, а также вопреки попытке страны-агрессора как-то играть с немецким правительством.

Сергей Лещенко добавил, что этот депутат ломает информационный нарратив, который придумали россияне – якобы они миротворцы, освобождают Донбасс. То есть это выглядит как лицо российской агрессии "без макияжа".

То, что он транслирует – это официальная идеология ненависти, которая сейчас доминирует в российской политике,

– рассказал Сергей Лещенко.

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По его словам, партия этого депутата попыталась отмежеваться, чтобы снять напряжение.

Я думаю, они получили такие "подсрачники", что теперь будут стоять на коленях еще несколько дней, чтобы вымолить себе помилование,

– прокомментировал Сергей Лещенко.

Он отметил, что с Германией путин хотел бы вступать в сговор, чтобы они покупали его газ, продавали турбины. Недаром Шредер был в россии, предлагая себя как посредника, который должен был снять высокое напряжение между москвой и Берлином. Именно поэтому, когда этот депутат выступил в эфире, в кремле этому не очень обрадовались и дали нагоняй.

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