Так, специалисты убеждены, что погодные условия могут оказать существенное влияние на боевые действия. В частности, так считает и Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего.

Кстати Наступать зимой труднее, – военный обозреватель предположил, как оккупанты будут воевать в холодное время

По его словам, еще перед зимой будет такой период, когда из-за осенних дождей будет грязь. А еще со времен Второй мировой войны понятно, что это серьезное препятствие для движения тяжелой техники.

"Мы видели, как накануне вторжения российские танки десятками застряли в белорусской грязи", – добавил он.

Легче ли воевать зимой

С другой стороны, как пояснил эксперт, вести боевые действия в зимнее время вроде бы легче, поскольку почва уже промерзла и продвигаться легче. Однако, учитывая глобальное потепление, похоже, на это россиянам надеяться не стоит.

Во вторых, будет еще больший расход топлива – на ночь танки не будут глушить, чтобы они не промерзли. Соответственно, их можно будет увидеть с помощью тепловизора. А это облегченная цель для наших военных.

Иван Ступак Эксперт Украинского института будущего Вообще россияне выходят на зиму без какой-либо конкретной цели. У них ее нет вообще. То они говорят о "денацификации", то якобы о войне с НАТО. В российской голове мало того, что вата и пропаганда, они не понимают, зачем здесь борются.

Война будет продолжаться и зимой

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что война в Украине вряд ли закончится.

Военный обозреватель Роман Бочкала рассказал 24 каналу, что боевые действия могут продолжаться и зимой. Однако наступать зимой тяжелее. И хуже как раз будет россиянам, чем нам, добавил он.

Ступак ответил, чего ждать на поле боя: смотрите видео