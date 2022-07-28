На ситуацию на фронте повлияют погодные условия. Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко. И объяснил, что зимой вести боевые действия неудобно для обеих сторон.
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Вместе с тем, он предполагает, что ракетные обстрелы будут продолжаться и дальше. Однако подчеркнул, что точно прогнозировать, когда завершится война еще рано.
Нас еще ждет много сложных событий. Главное условие завершения войны для Украины – это освобождение временно оккупированных территорий. А для этого нам нужно достаточно оружия, только политической воли мало,
– сказал Фесенко.
Как зима повлияет на войну
Политолог добавил, что одним из важных факторов, влияющих на интенсивность боев, является время года.
Когда говорят о прекращении боевых действий до конца года, предполагается, что для обеих сторон вести интенсивные боевые действия зимой будет не совсем удобно.
Однако опыт показывает, что война может продолжаться и в холодный сезон. Как минимум, обстрелы будут продолжаться. Поэтому расслабляться нельзя, подчеркнул специалист.
Когда закончится война: прогнозы
- Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова считает, что "большинство активных боевых действий завершится к концу этого года и Украина вернет Донбасс и Крым".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк согласился с прогнозом. И добавил, что война закончится в любом случае на условиях Украины и в любом случае с возвращением территории Украины.
- Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что горячая фаза российско-украинской войны может завершиться через 4-6 месяцев, а затем "заморозится".
Украина готовится освобождать территории
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что уже в ближайший месяц украинские военные начнут более масштабное контрнаступление против российских оккупантов.
- Военный эксперт Денис Попович спрогнозировал, как именно будет происходить контрнаступление ВСУ в Херсонской области. По его словам, украинские военные будут продолжать наносить жесткие точечные удары по врагу.
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