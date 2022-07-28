На ситуацию на фронте повлияют погодные условия. Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко. И объяснил, что зимой вести боевые действия неудобно для обеих сторон.

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Вместе с тем, он предполагает, что ракетные обстрелы будут продолжаться и дальше. Однако подчеркнул, что точно прогнозировать, когда завершится война еще рано.

Нас еще ждет много сложных событий. Главное условие завершения войны для Украины – это освобождение временно оккупированных территорий. А для этого нам нужно достаточно оружия, только политической воли мало,

– сказал Фесенко.

Как зима повлияет на войну

Политолог добавил, что одним из важных факторов, влияющих на интенсивность боев, является время года.

Владимир Фесенко политолог Когда говорят о прекращении боевых действий до конца года, предполагается, что для обеих сторон вести интенсивные боевые действия зимой будет не совсем удобно.

Однако опыт показывает, что война может продолжаться и в холодный сезон. Как минимум, обстрелы будут продолжаться. Поэтому расслабляться нельзя, подчеркнул специалист.

Когда закончится война: прогнозы

Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова считает, что "большинство активных боевых действий завершится к концу этого года и Украина вернет Донбасс и Крым".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк согласился с прогнозом. И добавил, что война закончится в любом случае на условиях Украины и в любом случае с возвращением территории Украины.

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что горячая фаза российско-украинской войны может завершиться через 4-6 месяцев, а затем "заморозится".

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