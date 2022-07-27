Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Более того, ВСУ ежедневно помогают оккупантам избавиться от их хлама. Так, они потеряли почти 50% своего личного состава, привлеченного к полномасштабной войне против Украины.
Внимание Возможность перебросить технику в Херсон еще остается, россияне знают места, – активист
По его словам, сейчас у россиян действительно есть серьезные проблемы с ресурсами. Дело в том, что тем российским подразделениям, которые присутствуют, все чаще начинают обещать ротацию – они несут потери, а моральное состояние низкое. Однако они не успевают собрать достаточно сил для этого.
Что интересно, например, есть информация, что сейчас будут отправлять воевать уже и регулярные силы полиции, даже тех, кто вышел на пенсию,
– отметил Мусиенко.
И добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что россия кичится якобы огромным мобилизационным потенциалом, однако реально это не так. Сейчас эти резервы пытаются собирать по всей стране.
Кроме того, некоторые военные отказываются ехать воевать. И не потому, что они вдруг осознали, какие преступления совершает их армия против украинцев. Главная причина – они боятся погибнуть и жалуются на невыплаченные деньги и "плохие сухпайки", добавил специалист.
Мусиенко оценил резервы врага: смотрите видео
Заметим, что ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч россиян. В целом от 24 февраля общие потери россии в войне против Украины составили:
- личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1738 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 3971 (+12) единица;
- артиллерийских систем – 883 (+3) единицы;
- РСЗО – 258 единиц и многое другое.
Проблемы с логистикой через Антоновский мост
- Вечером 26 июля ВСУ нанесли мощные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Он служит переправой, соединяющей Херсон с оккупированными частями Левобережья.
- В результате атаки украинских военных Антоновский мост получил значительные повреждения. Поэтому оккупанты могут иметь большие проблемы с логистикой, ведь именно через этот мост враг мог обеспечивать или вообще вывести свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр.
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