Удар был нанесен с целью повредить важную для оккупантов переправу. Поскольку эксперты считают , что это очень важный объект для логистики россиян. По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, россиянам придется долго его восстанавливать.

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Херсонский облсовет об ударе по Антоновскому мосту

Соболевский сообщил, что после ночной отработки Антоновский мост получил существенные повреждения.

К сожалению, оценить их точно сложно, потому что оккупационные войска никого не подпускают к нему с обеих сторон. Однако, как подчеркивают в Херсонском облсовете, восстановительные работы моста займут очень много времени. К тому же это потребует немало ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема.

Орки, вам же намекали, что из Херсона вам пора валить, пока можете,

– подытожил Соболевский.

Атака Антоновского моста: коротко

Вечером 26 июля появилась информация о том, что ВСУ могли ударить по Антоновскому мосту, расположенному возле временно оккупированного Херсона.

Впрочем, ВСУ не подтверждали эту информацию. Местные же были уверены, что мост разрушили до основания и его больше не существует. Утром 27 июля спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила атаку наших военных и подчеркнула, что удары были филигранные.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян с мемами об Антоновском мосте. К этому в сети присоединились и крупные компании, например "Киевстар", который заявил, что уже готов тянуть кабели в Херсон, и народные депутаты.

К слову, накануне в Офисе Президента россиянам намекали, что они могут добровольно покинуть Херсон и предупреждали их о том, что Антоновского моста в один день может просто не стать и тогда им некуда будет убегать.

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