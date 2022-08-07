Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що росія хоче дискредитувати Україну в очах заходу.

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У росії немає доказів

Михайло Подоляк наголосив, що "чорний ринок зброї" є вкидом росіян, які прагнуть заблокувати постачання іноземного озброєння нашій державі. Однак за майже пів року повномасштабної війни жодного доказу цього так і немає.

Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за пів року – жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль,

– наголосив Подоляк.

Зеленський відреагував на вкиди про продаж зброї

росія вкидає у світові ЗМІ руками своїх агентів інформацію про те, що Україна нібито продає надану Заходом зброю на чорному ринку. Таким чином окупанти намагаються завадити оборонній допомозі.

Під час інтерв'ю африканським ЗМІ президент Володимир Зеленський наголосив, що росія всіляко намагалася перешкодити надходженню зброї – руйнувала мости і била по залізниці. Однак коли і це не дало результати – почала запускати фейки.

Також президент наголосив, що є абсолютно відкрита програма для партнерів. Зокрема, з Великої Британії та США. Таким чином міжнародні партнери можуть відслідковувати, де перебуває надана ними зброя.

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