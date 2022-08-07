росіяни не втомлюються вигадувати собі "перемоги" у війні проти України. У своїх фантазіях вони просуваються та навіть захоплюють нові українські населені пункти.

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Черговий фейк росіян про "успіх" у війні проти України

російські пропагандисти відзначилися черговою брехнею про успіхи армії окупантів. Вони заявили, що захопили Авдіївку та "допомагають мирному населенню".

Основою фейку стало фото українських волонтерів, знайомих журналіста Андрія Цаплієнка. За його словами, його друзі активно допомагають цивільним вижити у тому пеклі, яке влаштовують їм російські окупанти своїми обстрілами.

Якщо збільшити фото видно українські написи і навіть карту України. Але стадо не заморочується перевіркою лайна, яке на них виливає пропаганда!

– повідомив Цаплієнко.

Він також закликав усіх позначати фото водяними знаками, щоб російські пропагандисти не могли використовувати їх для своєї брудної роботи. Справи росіян йдуть так погано, що задля створення картинки "успіхів" окупантів готові використовувати усе, що потрапляє у мережу.

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