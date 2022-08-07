россияне не устают придумывать себе "победы" в войне против Украины. В своих фантазиях они продвигаются и захватывают новые украинские населенные пункты.

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Очередной фейк россиян об "успехе" в войне против Украины

российские пропагандисты отличились очередной ложью об успехах армии оккупантов. Они заявили, что захватили Авдеевку и "помогают мирному населению".

Основой фейка стало фото украинских волонтеров, знакомых журналиста Андрея Цаплиенко. По его словам, его друзья активно помогают гражданским выжить в том аду, который устраивают им российские оккупанты своими обстрелами.

Если увеличить фото, видно украинские надписи и даже карту Украины. Но стадо не заморачивается проверкой дерьма, которое на них выливает пропаганда!

– сообщил Цаплиенко.

Он также призвал всех отмечать фото водяными знаками, чтобы российские пропагандисты не могли использовать их для своей грязной работы. Дела россиян идут так плохо, что для создания картинки "успехов" оккупанты готовы использовать все, что попадает в сеть.

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