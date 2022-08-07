Об этом в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Важно россияне выходят на зиму без конкретной цели: как будет развиваться война после смены сезона

Он сообщил, что еще 3 – 4 недели назад на Херсонском плацдарме находилось максимум 15 батальонных тактических групп оккупантов, из которых 4 БТГ были в состоянии боевых действий на линии фронта. Теперь россияне сконцентрировали почти 28 БТГ за 2 недели.

Сегодня ВСУ на правом берегу Херсонской области должны заниматься не контрнаступательными действиями, а занять оборону и максимально нивелировать наступательные возможности российских оккупационных войск. После того, как будет нивелирован этот потенциал, можем снова говорить о возможности контрнаступательных действий,

– объяснил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что российские оккупанты значительно уменьшили свое присутствие на Донбасском плацдарме. Именно поэтому последние дни мы слышим об удачных контрнаступательных действиях ВСУ, например, на Харьковском плацдарме.

"ВСУ совершают контрнаступательные действия именно в том направлении, где самая слабая оборона у оккупантов. Однако это не означает, что кто-то полностью отказывается от наступательных действий именно на Херсонской области. Со временем будет ослаблена даже эта значительно усиленная оборона оккупантов", – рассказал Александр Коваленко.

По его словам, главное – минимизировать возможности россиян именно по наступательным действиям в Николаев, Кривой Рог и даже Запорожье.

Какой вероятный самый плохой сценарий на Юге в ближайшие недели

Александр Коваленко отметил, что самый плохой сценарий достаточно предсказуем. Не имея достаточно эффективной системы управления, обеспечения, а также полноценной логистики на правом берегу Херсонской области, российские оккупанты все же накопили серьезную силу для того, чтобы совершать контрнаступательные и даже наступательные действия.

Если они начнут эти наступательные действия, не исключено, что в некоторых направлениях смогут продвинуться на столько, что это можно будет назвать оккупацией новых территорий.

– сообщил Александр Коваленко.

Он добавил, что из этого оккупанты могут сделать психологический элемент давления на общество, сказав: "началось наступление, ВСУ не могут его сдерживать, ВСУ отступают...". То есть будут распространять панику. Однако следует понимать, если это и будет происходить, то временно.

"Ведь нет эффективной системы управления и системы обеспечения этих передовых подразделений. Если их нет, то любое наступление такого характера очень быстро захлебывается. Они вынуждены будут перейти в оборону. Даже оборону держать в такой ситуации, без обеспечения, – они не смогут", – объяснил военно-политический обозреватель.

Мы каждый день видим, как уничтожаются склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами. Уничтожаются пункты управления и командные пункты. Вести боевые действия в таких условиях, с таким количеством БТГ и подразделений – они не смогут,

– рассказал Александр Коваленко.

По его словам, с наступательными действиями россияне максимум смогут продержаться 2 недели. После этого они будут в обороне, а затем начнется их отступление под давлением контрнаступательных действий ВСУ.

Смотрите видео: контрнаступательные действия ВСУ на Юге

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости