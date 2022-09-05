Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко. Раніше повідомлялось, що СБУ накрила велику ботоферму, яка продукувала фейки про ЗСУ.

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Як росіяни впливають на пересічних європейців

Лещенко розповів, що коли ми говоримо про вплив росії на країни Заходу, треба розуміти, на які рівні кремль хоче вплинути. Зокрема, коли мовилось про Бучу, де росія причетна до масових убивств, просто сказати "це не ми", вони не могли.

Вони починали вигадувати альтернативні версії, фейкові версії. Однак так вони посилають у мозок європейця сигнал, що правду він ніколи не дізнається. Тому просто не довіряйте версії українців,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

За його словами, росіяни свою версію не захищають. Утім так вони підривають авторитет версії здорового ґлузду й історичної істини.

Як росіяни впливають на уряди країн Заходу

Радник голови Офісу Президента України зауважив, коли росія намагається вплинути на уряди чи політикум держав, застосовує інші методи. Тут умикається економічний вплив і російські агенти, які, на жаль, безумовно, є в Західній політиці.

"Спроби росіян впливати на політику Заходу будуть і надалі. Однак тепер вони будуть безрезультатні", – підсумував Лещенко.

Лещенко пояснив, чим росія намагається вплинути на країни Заходу: дивіться відео

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