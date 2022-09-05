Про це стало відомо у проєкті постанови, опублікованій на сайті ВРУ. Наразі текст постанови відсутній.

Важливо Постпреди країн ЄС можуть затвердити зупинку угоди про спрощений візовий режим з росією

Україна може звернутись до ЄС

За словами народного депутата Олександра Качури, понад 30 депутатів підтримали підписом цю ініціативу.

Зареєстрував у ВР постанову № 7733, яку розробляв разом з МЗС, щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – росії,

– заявив Качура.

Він додав, що постанова містить звернення ВРУ до інститутів ЄС, парламентів і урядів його держав-членів.

Чи скасують візи в ЄС для росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив шанси скасування віз в ЄС для росіян. Він заявив, що вся Європа, ймовірно, не підтримає скасування віз для росіян, оскільки видача віз – це національна політика кожної держави ЄС.

Кулеба підкреслив, що спочатку потрібно рішення конкретних країн, як-от Фінляндія та країни Балтії.

Варто переглянути – У ЄС не скасували візи для росіян, але є нововведення: дивіться відео