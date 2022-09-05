Об этом стало известно в проекте постановления, опубликованном на сайте ВРУ. Пока текст постановления отсутствует.

Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с россией

Украина может обратиться в ЕС

По словам народного депутата Александра Качуры, более 30 депутатов поддержали подписью эту инициативу.

Зарегистрировал в ВР постановление № 7733, которое разрабатывал вместе с МИД, об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора – россии,

– заявил Качура.

Он добавил, что постановление содержит обращение ВРУ к институтам ЕС, парламентам и правительствам его государств-членов.

Отменят ли визы в ЕС для россиян

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил шансы отмены виз в ЕС для россиян. Он заявил, что вся Европа, вероятно, не поддержит упразднение виз для россиян, поскольку выдача виз – это национальная политика каждого государства ЕС.

Кулеба подчеркнул, что сначала нужно решение конкретных стран, таких как Финляндия и страны Балтии.

В ЕС не отменили визы для россиян, но есть нововведения: смотрите видео