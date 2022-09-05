Зокрема, росіяни користувались спрощеним візовим режимом з країнами Євросоюзу. Тобто вони могли подорожувати цивілізованим світом, паралельно вбиваючи українців.

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Коли можуть скасувати спрощені візи для росіян

Під час подорожей населення ворожої країни могло користуватись всіма благами цивілізації, які для них не доступні в росії. Крім того, це становить небезпеку, адже вони можуть нести свою брехню та пропаганду.

У ЄС поки не змогли повністю скасувати візи для того, щоб до них не приїздили росіяни. Натомість є всі шанси, що зупинять угоду про спрощений візовий режим.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що постпреди країн ЄС можуть затвердити зупинення угоди про спрощений візовий режим з росією вже 7 вересня. Варто зауважити, що такий крок вкотре покаже єдність у позиції ЄС щодо російської агресії.

Скасування віз росіянам

У Євросоюзі домовились ще раніше про припинення спрощеного режиму видачі віз для громадян росії. Також країни вирішуватимуть, що робити з вже виданими візами. Це трапилось після того, як очільники МЗС країн Євросоюзу зібрались на дводенну зустріч міністрів.

Водночас країни можуть самі приймати рішення про більш жорсткі або слабші умови. Наприклад, Естонія прагне припинити в'їзд більшості росіян до країни протягом кількох тижнів. Мовиться про повне блокування перетину кордону за туристичними візами.

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