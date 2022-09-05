Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. Ранее сообщалось, что СБУ накрыла крупную ботоферму, продуцировавшую фейки об ВСУ.

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Как россияне влияют на рядовых европейцев

Лещенко рассказал, что когда мы говорим о влиянии россии на страны Запада, нужно понимать, на какие уровни кремль хочет повлиять. В частности, когда говорилось о Буче, где россия причастна к массовым убийствам, просто сказать "это не мы", они не могли.

Они начинали придумывать альтернативные версии, фейковые версии. Однако так они посылают в мозг европейца сигнал, что он никогда не узнает правду. Поэтому просто не доверяйте версии украинцев,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

По его словам, россияне свою версию не защищают. Впрочем, так они подрывают авторитет версии здравого смысла и исторической истины.

Как россияне влияют на правительства стран Запада

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, когда россия пытается повлиять на правительства или политикум государств, применяет другие методы. Здесь включается экономическое влияние и российские агенты, которые, к сожалению, безусловно, находятся в Западной политике.

"Попытки россиян влиять на политику Запада будут и дальше. Однако теперь они будут безрезультатны", – подытожил Лещенко.

Лещенко объяснил, чем россия пытается повлиять на страны Запада: смотрите видео

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