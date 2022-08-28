Михаил Подоляк объяснил, что реальность очевидна для всех. Ведь россия постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

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У Зеленского прокомментировали фейки россии о ЗАЭС

россия до сих пор считает, что кто-то поведет на ее однотипные фейки о ЗАЭС. Болезненные иллюзии оккупантов. Ибо реальность очевидна для всех,
– рассказал Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что россия:

  • захватила на станции заложников;
  • заминировала территорию;
  • а также обстреливает Запорожскую АЭС.

"Террорист всегда остается террористом, вне зависимости от объемов пропаганды", – заверил Подоляк.

Кратко о последних новостях с АЭС

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