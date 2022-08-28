Михаил Подоляк объяснил, что реальность очевидна для всех. Ведь россия постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

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У Зеленского прокомментировали фейки россии о ЗАЭС

россия до сих пор считает, что кто-то поведет на ее однотипные фейки о ЗАЭС. Болезненные иллюзии оккупантов. Ибо реальность очевидна для всех,

– рассказал Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что россия:

захватила на станции заложников;

заминировала территорию;

а также обстреливает Запорожскую АЭС.

"Террорист всегда остается террористом, вне зависимости от объемов пропаганды", – заверил Подоляк.

Кратко о последних новостях с АЭС

25 августа в госпредприятии Энергоатом, эксплуатирующем атомную станцию, сообщили, что действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Это произошло впервые за 35 лет работы станции.

Владимир Зеленский объяснил, что на ЗАЭС сработала аварийная защита энергоблоков. Президент сказал, что сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции.

Зеленский пояснил, что миру следует понимать, какая это угроза. Ведь если бы дизель-генераторы не включились, и после блекаута не сработали автоматика и персонал станции, то уже сейчас все были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. То есть россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Только 26 августа Запорожская АЭС заработала. Работники подключили станцию к сети.

Следует вспомнить, что в ближайшие дни на ЗАЭС должна приехать миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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