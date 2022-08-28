Михайло Подоляк пояснив, що наразі реальність очевидна для всіх. Адже росія постійно обстрілює Запорізьку АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

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У Зеленського прокоментували фейки росії про ЗАЕС

росія досі вважає, що хтось поведеться на її однотипні фейки про ЗАЕС. Хворобливі ілюзії окупантів. Бо реальність очевидна для всіх,

– розповів Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що росія:

захопила на станції заручників;

замінувала територію;

а також обстрілює Запорізьку АЕС.

"Терорист завжди залишається терористом, незалежно від обсягів пропаганди", – запевнив Подоляк.

Коротко про останні новини з АЕС

25 серпня в держпідприємстві Енергоатом, яке експлуатує атомну станцію, повідомили, що дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Це трапилось вперше за 35 років роботи станції.

Володимир Зеленський пояснив, що на ЗАЕС спрацював аварійний захист енергоблоків. Президент сказав, що спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції.

Натомість Зеленський пояснив, що світу слід розуміти, яка це загроза. Адже, якби дизель-генератори не ввімкнулися, і після блекауту не спрацювали автоматика і персонал станції, то вже зараз всі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Тобто росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Тільки 26 серпня Запорізька АЕС запрацювала. Працівники під'єднали станцію до мережі.

Варто пригадати, що найближчими днями на ЗАЕС має приїхати місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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