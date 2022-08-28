Михайло Подоляк пояснив, що наразі реальність очевидна для всіх. Адже росія постійно обстрілює Запорізьку АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.
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У Зеленського прокоментували фейки росії про ЗАЕС
росія досі вважає, що хтось поведеться на її однотипні фейки про ЗАЕС. Хворобливі ілюзії окупантів. Бо реальність очевидна для всіх,
– розповів Подоляк.
Радник Андрія Єрмака пояснив, що росія:
- захопила на станції заручників;
- замінувала територію;
- а також обстрілює Запорізьку АЕС.
"Терорист завжди залишається терористом, незалежно від обсягів пропаганди", – запевнив Подоляк.
Коротко про останні новини з АЕС
- 25 серпня в держпідприємстві Енергоатом, яке експлуатує атомну станцію, повідомили, що дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Це трапилось вперше за 35 років роботи станції.
- Володимир Зеленський пояснив, що на ЗАЕС спрацював аварійний захист енергоблоків. Президент сказав, що спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції.
- Натомість Зеленський пояснив, що світу слід розуміти, яка це загроза. Адже, якби дизель-генератори не ввімкнулися, і після блекауту не спрацювали автоматика і персонал станції, то вже зараз всі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Тобто росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.
- Тільки 26 серпня Запорізька АЕС запрацювала. Працівники під'єднали станцію до мережі.
- Варто пригадати, що найближчими днями на ЗАЕС має приїхати місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
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