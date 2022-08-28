Михайло Подоляк пояснив, що наразі реальність очевидна для всіх. Адже росія постійно обстрілює Запорізьку АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

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У Зеленського прокоментували фейки росії про ЗАЕС

росія досі вважає, що хтось поведеться на її однотипні фейки про ЗАЕС. Хворобливі ілюзії окупантів. Бо реальність очевидна для всіх,
– розповів Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що росія:

  • захопила на станції заручників;
  • замінувала територію;
  • а також обстрілює Запорізьку АЕС.

"Терорист завжди залишається терористом, незалежно від обсягів пропаганди", – запевнив Подоляк.

Коротко про останні новини з АЕС

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