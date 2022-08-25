Зеленський про перше в історії відключення ЗАЕС

Президент України також прокоментував цю подію у своєму традиційному зверненні до українців. Володимир Зеленський підкреслив, що світ повинен розуміти, наскільки сильною є ця загроза.

Читайте також У Запоріжжі обговорили план евакуації у випадку вибуху на ЗАЕС

Сьогодні вперше в історії зупинилася ЗАЕС. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України,

– повідомив він.

Зеленський додав, що одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.

Президент України звернувся до світу із тим, що слід розуміти, яка це загроза. Адже, якби дизель-генератори не ввімкнулися, і після блекауту не спрацювали автоматика і персонал станції, то вже зараз всі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Таким вчинком росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Потрібен міжнародний тиск

Зеленський підкреслив, аби не допустити аварійного сценарію потрібен такий міжнародний тиск, який змусить російських окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Наостанок він наголосив, що кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

Дивіться більше – Звернення Зеленського за 25 серпня: відео