У Запоріжжі обговорили можливі плани евакуації

Так, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що наразі владою розроблено декілька планів. Вони розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території.

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За словами голови області, уже відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій,

– заявив Старух.

Він також додав, що профільні підрозділи займаються опрацюваннями точок збору у випадку евакуації цивільних.

Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні події

Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.

Окупанти завезли на ЗАЕС ще більше військових і техніки. Загалом на території атомної станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. 22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових.

Унаслідок російських обстрілів Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС. За життя чоловіка боролися медики, але поранення були надто важкі.

Енергоатомі вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.

При цьому політтехнолог Михайло Шейтельман каже, що росія побоюється НАТО, тому не допустить будь-яких інцидентів на Запорізькій АЕС.

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