В Запорожье обсудили возможные планы эвакуации
Так, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в настоящее время властями разработано несколько планов. Они рассчитаны на временно оккупированные и подконтрольные территории.
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По словам главы области, уже отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах.
Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко следовать предварительно утвержденному плану действий,
– заявил Старух.
Он также добавил, что профильные подразделения занимаются проработками точек сбора в случае эвакуации гражданских.
Что происходит на Запорожской АЭС: последние события
- Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.
- Оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники. В общей сложности на территории атомной станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. 22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.
- В результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелыми.
- Энергоатомы считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.
- При этом политтехнолог Михаил Шейтельман говорит, что россия опасается НАТО, поэтому не допустит каких-либо инцидентов на Запорожской АЭС.
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