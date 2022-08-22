В Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.

Внимание Оккупанты обстреляли эстакаду на ЗАЭС: в ОВА рассказали, насколько это опасно

По состоянию на 08:00 22 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции,

– говорится в сообщении.

Обстрелы ЗАЭС россиянами

5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

6 августа из-за обстрела захватчиками ЗАЭС повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

13 августа повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

А 20 августа в результате обстрелов повреждений потерпела одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.

Персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений,

– подчеркивают в Энергоатоме.

Справка. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию.

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