Зеленский о первом в истории отключения ЗАЭС

Президент Украины также прокомментировал это событие в своем традиционном обращении к украинцам . Владимир Зеленский подчеркнул, что мир должен понимать, насколько сильна эта угроза.

Читайте на "Цензор.НЕТ" В Запорожье обсудили план эвакуации в случае взрыва на ЗАЭС

Сегодня впервые в истории остановилась ЗАЭС. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины,

– сообщил он.

Зеленский добавил, что сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки.

Президент Украины обратился к миру с тем, что следует понимать, какая это угроза. Ведь если бы дизель-генераторы не включились, и после блекаута не сработали автоматика и персонал станции, то уже сейчас все были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Таким поступком россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Требуется международное давление

Зеленский подчеркнул, чтобы не допустить аварийного сценария нужно такое международное давление, которое заставит российских кафиров немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас.

В заключение он подчеркнул, что каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы.

Смотрите больше – Обращение Зеленского за 25 августа: видео