Відповідну інформацію повідомило видання, яке бачило списки членів команди. Місія запланована на найближчі дні.

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У МАГАТЕ сформували склад місії на ЗАЕС

Список членів команди, з яким ознайомилось NYT, включає керівника ядерного агенства Рафаеля Маріано Гроссі та 13 інших експертів із переважно нейтральних країн. Ні Сполучені Штати, ні Великобританія, ні інші країни, які росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню підтримку України, не представлені,

– мовиться в повідомленні.

У МАГАТЕ відмовились коментувати склад місії. Однак речник агенства підтвердив, що вони "ведуть активні консультації щодо неминучої місії" на станцію.

Останні новини про місію МАГАТЕ

росія постійно обстрілює Запорізьку атомну електростанцію, створюючи загрозу ядерної катастрофи. Після обстрілів кремль традиційно звинувачує в атаках ЗСУ.

Попередньо відомо, що російські окупанти на станції ходять п'яні та з автоматами. Працівнику ЗАЕС про це розповіли люди, яким він довіряє. Додали також, що там замінована берегова лінія гідроцеху.

Попередньо відомо, що місія МАГАТЕ має поїхати на станцію через українські території. Володимир Зеленський пояснював, що Україна запропонувала шлях, як треба їхати МАГАТЕ згідно з українським законодавством в окуповану частину України на АЕС.

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