Про це на умовах анонімності розповів один з працівників, який продовжує роботу на ЗАЕС.

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Він сказав, що особисто бачив п'яних російських військових вночі.

Тобто реально вони з автоматами на атомній станції п'яні ходять. І хтозна, що в них на думці,

– обурився співрозмовник.

Чи заміновували окупанти ЗАЕС

За словами чоловіка, він особисто цього не бачив, але є люди, яким він довіряю, і вони кажуть, що замінована берегова лінія гідроцеху. Адже росіяни боялися висадки звідти українського десанту.

"Але щоб прям якісь протипіхотні міни на дорозі лежали, я такого не бачив", – додав він.

Окупанти катують працівників Запорізької АЕС

Інші працівники ЗАЕС анонімно погодилися розповісти, що російські спецслужби застосовують тортури до хоробрих працівників окупованої Запорізької АЕС. Це робиться для того, аби українські атомники нічого не розповідали інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". Люди повертаються після цих "розмов" у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали.

Додамо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Дії російських загарбників вже спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.

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