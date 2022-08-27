Про це виданню The Telegraph розповіли самі ж працівники ЗАЕС. Вони відзначили, що зараз на станції панує атмосфера страху.

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російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". Люди повертаються після цих "розмов" у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали.

Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити,

– сказав один з українських атомників.

Раніше на умовах анонімності журналісти запитали у працівника ЗАЕС, яким може бути найбільш реалістичний сценарій після того, як ЗАЕС аварійно від'єдналася від енергосистеми України.

"Я не хочу говорити про реалістичний сценарій, але найоптимальніший – ці п****и мають звідси піти. Бо останні 3 тижні ситуація тільки погіршується, і я не розумію, чому на Заході не усвідомлюють, до чого все це призведе", – сказав працівник ЗАЕС.

Хоч працівникам вдалося стабілізувати роботу атомної станції, працівник зізнався, що те, що відбувалося – це була катастрофа. І ніхто не знає, що буде далі.

Ворог готує провокації

Крім того, окупанти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, "які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

До слова, незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна також переконана, що росія влаштує спектакль на Запорізькій АЕС, коли туди приїдуть представники МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС та візит місії МАГАТЕ

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