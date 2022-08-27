Цей документ розкритикував захоплення російськими військами найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. Незгоду з договором висловила не тільки росія.

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Мета конференції – світ без ядерної зброї

Підсумковий документ мали схвалити всі країни на конференції, які є учасниками договору. Документ спрямований на те, щоб стримувати розповсюдження ядерної зброї та щоб досягнути, аби світ був без неї.

Конференція ДНЯЗ має проводитись кожні 5 років, але через пандемію її відкладали. Це другий випадок, коли 191 держава-учасниця не змогла узгодити підсумковий документ. Зокрема, конференція в 2015 році завершилася без угоди через серйозні розбіжності щодо створення на Близькому Сході зони, вільної від зброї масового знищення.

Ці розбіжності не зникли, але їх обговорюють. Проєкти підсумкових документів повинні були підтвердити важливість створення без'ядерної зони на Близькому Сході. Тому, цього року це питання не вважалося головною перешкодою.

Вторгнення росії в Україну все змінило

Темою, яка змінила динаміку конференції, став напад росії на Україну. Адже путін почав заявляти, що росія є "потужною" ядерною державою і що будь-яка спроба втручання призведе до "небачених наслідків". Також росія привела свої ядерні сили в стан підвищеної готовності.

Диктатор вже трохи пом'якшив свої заяви, сказавши, що "ядерну війну неможливо виграти, її ніколи не можна розпочинати". Це повідомлення повторив високопоставлений російський чиновник у день відкриття конференції ДНЯЗ 2 серпня.

Та погрози глави кемля та окупація Запорізької АЕС, а також захоплення Чорнобильської АЕС — місця найстрашнішої ядерної катастрофи у світі, відновили глобальні побоювання щодо чергової ядерної надзвичайної ситуації.

У документі мовиться про ЗАЕС

Чотири посилання в проєкті заключного документа стосуються ситуації на ЗАЕС. В них висловлюють "серйозну стурбованість військовими діями" на об'єкті та інших атомних станціях. Договір також повинен був визнати втрату Україною контролю та неспроможність Міжнародного агентства з атомної енергії забезпечити захист ядерного матеріалу станції. Також угода мала підтримати спроби МАГАТЕ відвідати Запоріжжя, щоб переконатися у відсутності перенаправлення ядерних матеріалів. Цю поїздку директор агенції сподівається організувати найближчими днями.

Також висловлюють "серйозне занепокоєння" з приводу безпеки ядерних об'єктів України, зокрема ЗАЕС. Підкреслюють, що надзвичайно важливо забезпечити контроль з боку компетентних органів України.

Заяви інших країн

Після того, як конференція не ухвалила документ, десятки країн зробили заяви.

Індонезія, виступаючи від імені Руху неприєднання, до складу якого входять 120 країн, що розвиваються, висловила розчарування провалом. Підсумковий документ назвали надзвичайно важливим.

Представник Франції Янн Хван зачитав заяву від імені 56 країн і ЄС, в якій підтверджується непохитна підтримка України та занепокоєння щодо "небезпечної ядерної риторики, дій і провокаційних заяв росії щодо підвищення рівня ядерної готовності".

Країни висловили глибоку стурбованість тим, що росія підриває міжнародний мир і цілі ДНЯЗ, ведучи незаконну агресивну війну проти України.

Що каже росія

Заступник голови російської делегації андрєй бєлоусов заявив, що конференція стала політичним заручником країн. У звичній для росії риториці, він почав казати, що всі чомусь не люблять росію, хочуть звести з нею рахунки. Тому й порушують питання які безпосередньо не стосуються договору.

Ба більше, він у всьому звинуватив Україну та держави договору, які нас підтримують.

Єдина причина відсутності консенсусу – росія

Спеціальний представник США з питань нерозповсюдження ядерної зброї Адам Шейнман зазначив, що в остаточному проекті угоди росія не згадувалася. За його словами, там недооцінюється ситуація на Запорізькій АЕС і не визнається всім відома правда про те, що ризик радіаційної катастрофи існує лише через війну за вибором росії.

росія є причиною того, що ми сьогодні не маємо консенсусу. Зміни в останню хвилину, яких прагнула росія, не мали другорядного характеру. Вони мали на меті прикрити очевидний намір росії стерти Україну з карти світу,

– сказав він.

Що передбачає договір

За документом 5 головних ядерних держав — США, Китай, росія, Велика Британія та Франція, погодилися вести переговори про ліквідацію своїх ядерних арсеналів із часом. Країни, які не мають ядерної зброї, пообіцяли не розвивати її в обмін на гарантію можливості розвитку атомної енергетики в мирних цілях.

За словами аналітикині з Великої Британії Ребекки Джонсон, після тижнів переговорів у час війни, безпрецедентних глобальних ризиків і підвищених ядерних загроз, тепер як ніколи зрозуміло, що відмова від ядерної зброї є терміновою і необхідною.

Що відбувається на ЗАЕС

росія регулярно обстрілює станцію. Дим на території ЗАЕС видно з супутника. Станцію відключали від енергосистеми України.

Уночі проти 27 серпня росіяни вчергове обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Відомо, що противник завдав ударів у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2. Станцію вдалось підключити до системи.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики готові здійснити екстрений візит на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Команда МАГАТЕ може також доставити запасні частини, пристрої радіаційного контролю та інші важливі матеріали.

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