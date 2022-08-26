Уже наступного тижня комісія МАГАТЕ може прибути на ЗАЕС

Повідомляють, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики готові здійснити екстрений візит на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня.

Увага росія влаштує спектакль на Запорізькій АЕС, – експертка з ядерної безпеки про місію МАГАТЕ

Команда МАГАТЕ може також доставити запасні частини, пристрої радіаційного контролю та інші важливі матеріали на найбільшу в Європі АЕС через побоювання, що бойові дії в цьому районі можуть пошкодити лінії електропередач та викликати пожежі на АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

Найімовірніше місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС на початку наступного тижня, хоча остаточні деталі все ще обговорюються.

Ми ведемо активні консультації з приводу майбутньої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Подробиці будуть якнайшвидше,

– цитує видання представника МАГАТЕ.

У комісії вважають, що після Чорнобиля це найважливіша місія, яку будь-коли виконувало МАГАТЕ. Один із співробітників комісії попередив, що на Запорізькій АЕС так багато проблем із безпекою, що делегації можуть знадобитися тижні, аби належним чином їх вирішити.

Місію МАГАТЕ на електростанцію очолить голова агентства Рафаель Гроссі. Експерти прагнутимуть оцінити безпеку станції та вирішити будь-які проблеми з безпекою, що виникли під час бойових дій.

Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

Від'єднання Запорізької АЕС – становить загрозу для ядерної безпеки світу, будь-яке порушення технологій може стати причиною катастрофи. Зупинка ЗАЕС, а особливо повне відключення усіх енергоблоків – це серйозна річ, адже така велика атомна станція, як Запорізька, має певні внутрішні потреби.

російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито можливі "провокації" на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ. Окупанти традиційно звинувачують у цьому українських захисників.

У МАГАТЕ заявили, що демілітаризація Запорізької АЕС, яку захопили росіяни, не входить до порядку денного агентства. Мовляв, це повинно вирішуватися на "політичних переговорах".

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