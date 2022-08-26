Такі заяви оприлюднили низка російських ЗМІ, посилаючись на слова самопроголошеного "члена головної ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області володимира рогова.
Важливо росіяни пошкодили лінію електропередач: що зараз відбувається на Запорізькій АЕС
Окупанти стверджують, що українська сторона нібито може "всадити в спину цієї місії інспекції МАГАТЕ, з чого завгодно вистрілити".
Раніше МАГАТЕ та Франція отримали гарантії безпеки від росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ.
Ми вчора зустрічалися з гендиректором МАГАТЕ, також днями я говорив з президентами Зеленським і Путіним. Ми отримали гарантії безпеки від української та російської сторони,
– сказав Макрон.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня, а ядерним інспекторам будуть надані ширші повноваження, ніж передбачалося спочатку. Своєю чергою радник міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, тобто раніше 5 вересня. Втім, окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.
Ситуація на ЗАЕС та візит місії МАГАТЕ
- Окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Дії російських загарбників вже спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.
- Володимир Зеленський заявив, що росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.
- Разом з тим росіяни регулярно обстрілюють станцію. Представники Енергоатому вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.
Перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі: дивіться відео