Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя. Він додав, що 6 енергоблок увімкнули наново, але дуже швидко він знову вимкнувся, тож тепер ЗАЕС вперше в історії від'єднали від електромережі.

Важливо Перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі: мер Енергодара назвав рівень радіації

Чому енергоблок вимкнувся

За його словами, енергоблок вимкнувся через те, що йому нікуди було віддавати енергію, адже була пошкоджена остання лінія, яка з'єднувала станцію з енергомережею України. У такому випадку аварійна автоматика відключає блок, що і сталося.

За 2 години під'єднали 6 енергоблок до мережі. Але знову щось сталось на лінії. Чи то обстріли, чи ще щось, бо запустити пошкоджену лінію не так просто. Для цього треба координуватись з диспетчером тощо. Це не працює від увімкнення рубильника,

– зазначив кореспондент.

Що сталось після повторного відключення

Після повторного відключення обидва енергоблоки зупинилися в штатному режимі. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що спрацювали дизель-генератори, які мають подавати електроенергію на охолодження блоків.

"Але згодом удалось обійтись без них і під'єднатись знову ж таки до мережі України через ТЕС, через лінію, яка з'єднує ці 2 станції", – зауважив кореспондент.

До теми Окупанти намагаються підняти радіоактивний пил – під ударом опинилася Запорізька ТЕС

Але тепер мовиться про те, що ЗАЕС забирає електроенергію з мережі України на охолодження свого обладнання і радіоактивних частин. Він також додав, що 26 серпня планували провести ремонтні роботи Дніпровської лінії, яка веде на неокуповану частину України, аби енергоблоки знову запрацювали. Та поки повідомлень щодо цього не надходило.

Лінія з ТЕС – це резервна лінія

Та лінія, яка живить нині ЗАЕС – це резервна лінія. Підключення станції до неї – це той вихід із ситуації, який знайшли українські енергетики, аби АЕС не живилась від дизель-генераторів.

Робота від них сама по собі вже викликає напруження. Бо для стабільної роботи дизель-генераторів необхідно постійно підвозити паливо,

– наголосив кореспондент.

Чому відбулось пошкодження дніпровської лінії

Кореспондент розповів, що пошкодження високовольтної лінії сталося, радше за все, через пожежі в лісі поблизу станції, яка виникла через обстріли росіян. Коли поблизу високовольтної лінії відбувається загоряння, вона автоматично відключається.

"Такі випадки були й раніше, коли, наприклад, фермери палили стерню", – зазначив він.

Тож і в мирні часи рятувальникам доводилось гасити лісові пожежі. Але нині і вони під пресингом. Зокрема окупанти обстрілювали і їхню частину в Енергодарі.

Що означає відключення блоків

Існує низка режимів, у яких можна зупинити енергоблок. Аж до режиму холодної зупинки, коли він просто стоїть.

Утім 5 і 6 енергоблоки, які зараз від'єднались від мережі, перебувають у високому ступені готовності до того, щоб їх увімкнули знову. Загалом усі енергоблоки ЗАЕС можна ввімкнути, але для цього треба різний час,

– підкреслив кореспондент.

Нині все залежить від того, чи вдасться відновити пошкоджену дніпровську лінію.

Яка радіаційна ситуація

За його словами, населенню Енергодара поки немає чого хвилюватись. Радіоактивна ситуація на станції ніяк не змінилась. Міський голова звертався до людей, що нині йодид калію, який їм роздали, пити не треба.

"Поки що ситуація штатна, але все ж дуже небезпечна, і вона може розвиватись не в зовсім доброму напрямку", – підсумував кореспондент.

Що відбувається на ЗАЕС: дивіться відео

Ситуація в Енергодарі: останні новини