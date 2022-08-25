Унаслідок пожежі трапилося замикання, через що в Енергодарі немає світла та води. Також без електроенергії залишилися Мелітопольський та Бердянський райони.

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Енергодар на межі гуманітарної катастрофи

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що через дії окупантів місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Зараз з'ясовують, які наслідки дій окупантів.

"Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", – наголосив Орлов.



Пожежа в Енергодарі неподалік ЗАЕС / Фото "Енергодар сьогодні"

Мер Мелітополя – міста, яке тепер також знеструмлене – Іван Федоров, заявив що окупанти ставляться до людей як до тварин, адже вже місяць на тимчасово окупованих територіях Запорізкої області немає газу, а тепер люди не матимуть доступу до електроенергії та водопостачання.

Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води. Зв‘язок також майже заблоковано. Вже місяць немає газу. Інакше як геноцид українського народу це назвати не можна. Проте певні, що вони відповідатимуть за кожен злочин,

– підкреслив Федоров.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що знеструмлена й Херсонщина.

Окупанти створили чергову загрозу ядерної катастрофи, адже знеструмлення тимчасово окупованих територій може мати негативні наслідки для роботи Запорізької АЕС. В Енергодарі досі горить ліс неподалік станції.

Пожежа біля Запорізької АЕС: дивіться відео

Згодом Дмитро Орлов повідомив, що зусиллями комунальників почалося відновлення електропостачання в місті. Після цього комунальники візьмуться за відновлення водопостачання.

Тим часом окупанти уже традиційно заявили, що коротке замикання це нібито наслідок "українських обстрілів", а на ЗАЕС буцімто спрацювала система безпеки і на станції провели перепідключення.

Окупанти визнали, що на ЗАЕС є військова техніка

Поки міноборони росії намагається всіляко доводити, що її військової техніки на Запорізькій АЕС нібито немає, пропагандисти разом з росгвардією розбивають усі плани кремля. 24 серпня кремлівські видання повідомили про затримання 2 співробітників ЗАЕС за те, що вони передавали Збройним Силам дані про військову техніку на станції.



Пропагандисти знову забрехалися / Скриншот

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