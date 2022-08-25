В результате пожара произошло замыкание, из-за чего в Энергодаре нет света и воды. Также без электроэнергии остались Мелитопольский и Бердянский районы.

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Энергодар на грани гуманитарной катастрофы

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что из-за действий оккупантов город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас выясняют, каковы последствия действий оккупантов.

"Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - подчеркнул Орлов.



Пожар в Энергодаре недалеко от ЗАЭС / Фото "Энергодар сегодня"

Мэр Мелитополя – города, который теперь также обесточен – Иван Федоров, заявил, что оккупанты относятся к людям как к животным, ведь уже месяц на временно оккупированных территориях Запорожской области нет газа, а теперь у людей нет доступа к электроэнергии и водоснабжению.

Сегодня почти во всех захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили электроэнергию. Это значит, что гражданское население осталось не только без света, но и без воды. Связь также почти заблокирована. Уже месяц нет газа. Иначе, как геноцид украинского народа, это назвать нельзя. Однако уверены, что они будут отвечать за каждое преступление,

– подчеркнул Федоров.

Местные телеграмм-каналы пишут, что обесточена и Херсонщина.

Оккупанты создали очередную угрозу ядерной катастрофы, ведь обесточивание временно оккупированных территорий может иметь негативные последствия для работы Запорожской АЭС. В Энергодаре до сих пор горит лес возле станции.

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