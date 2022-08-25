За даним розвідки Міністерства оборони Великої Британії, окупанти зосереджують свою техніку біля 5 енергоблоку Запорізької АЕС. росіяни хочуть приховати свою техніку на станції.

Зверніть увагу Окупанти на ЗАЕС – "як мавпи з гранатами", – Старух про ядерні загрози

Які ризики створює окупація ЗАЕС

У Великій Британії вважають, що росія використовуватиме будь-яку військову активність на Запорізькій АЕС у пропагандистських цілях – окупанти намагаються переконувати не лише своїх громадян, але й світ, що нібито Україна стоїть за обстрілами станції.

Крім постійних провокативних обстрілів з російської сторони, окупація станції несе й інші ризики. Зокрема в британській розвідці відзначають, що головним ризиком є можливі збої в роботі охолоджувальних реакторів, пошкодження резервних джерел живлення чи помилки у роботі працівників станції, які змушені працювати під тиском.

Окупація ЗАЕС: головне

Найбільша атомна електростанції України та Європи з березня перебуває під російською окупацією. Від початку серпня росіяни почали обстрілювати територію ЗАЕС в Енергодарі, звинувачуючи в атаках Україну. Окупанти займаються ядерним тероризмом.

Для посилення тиску росія анонсувала "масштабні провокації" з нібито української сторони, однак всі заяви кремля варто сприймати з точністю до навпаки. Щоб посилити шантаж, окупанти двічі за тиждень оголошувати вихідні дні на ЗАЕС – 19 і 23 серпня.

У МАГАТЕ заявили, що вже найближчими днями їхня місія повинна відправитися на ЗАЕС.

Важливо – росіяни накопичують техніку на ЗАЕС: дивіться відео