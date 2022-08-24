Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, яка зараз ситуація на ЗАЕС. Ворог продовжує обстріли ядерного об'єкта та намагається шантажувати увесь цивілізований світ.

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Яка ситуація на ЗАЕС зараз

Як розповів Старух, російські окупанти продовжують обстрілювати ЗАЕС. Вони цілять не в енергоблоки, а у відпрацьоване паливо. Для його зберігання минулого року збудували перше в Україні сховище для відпрацьованого ядерного палива.

Паливо зберігається у залізобетонних контейнерах, але вони не такі захищені, як енергоблоки. Це також ядерний об'єкт, але шкоди від нього буде менше, аніж від блоку,

– розповів Старух.

Україна та міжнародні організації вживають усіх заходів для захисту цивільного населення. Також є плани для абсолютно всіх варіантів розвитку подій.

"росіяни продовжують бігати по станції, як мавпа з гранатою. Ми всі в напрузі, але спокійно та впевнено готуємося до всього. Люди проінформовані, усі необхідні засоби для реагування на надзвичайну ситуацію також є", – додав очільник Запорізької ОВА.

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