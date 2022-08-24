Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, какая сейчас ситуация на ЗАЭС. Враг продолжает обстрелы ядерного объекта и пытается шантажировать весь цивилизованный мир.

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Какая ситуация на ЗАЭС сейчас

Как рассказал Старух, российские оккупанты продолжают обстреливать ЗАЭС. Они целятся не в энергоблоки, а в отработанное топливо. Для его хранения в прошлом году было построено первое в Украине хранилище для отработанного ядерного топлива.

Топливо хранится в железобетонных контейнерах, но они не так защищены, как энергоблоки. Это также ядерный объект, но вреда от него будет меньше, чем от блока,

– рассказал Старух.

Украина и международные организации принимают все меры по защите гражданского населения. Также есть планы для всех вариантов развития событий.

"россияне продолжают бегать по станции, как обезьяна с гранатой. Мы все в напряжении, но спокойно и уверенно готовимся ко всему. Люди проинформированы, все необходимые средства для реагирования на чрезвычайную ситуацию тоже есть", - добавил глава Запорожской ОВА.

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