Взрыв на ЗАЭС остановит войну

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он пояснил, что в случае катастрофы на станции война остановится, а путин на весь мир скажет, что произошла трагедия, в которой виноваты украинцы, но времени разбираться нет, потому что надо начинать ликвидировать последствия.

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российский президент будет говорить о том, что нужно остановить все боевые действия на имеющейся линии разграничения и спасать население от самого масштабного радиоактивного заражения.

Гудков убежден, что путин стремится любым способом приостановить войну. Однако за стол мирных переговоров, где россия начала бы бесконечно торговаться за территории, с ней никто не садится.

Так что, возможно, оккупанты нашли другой способ поставить войну на паузу – вызвать взрыв на ЗАЭС. В таком случае всем точно будет не до боев, нужно будет эвакуировать людей, проводить дезактивации, закрывать взорванный котел.

"Мы же знаем, что произошло на Чернобыльской АЭС. Силы всей страны бросили на ликвидацию этой аварии, а ЗАЭС – гораздо больше Чернобыльской", – констатировал оппозиционер.

Кроме того, Гудков считает, что путин понимает – несмотря на все предупреждения, НАТО не поведет свои войска туда, где котлы дымят радиоактивным паром.

Поэтому здесь должны быть очень жесткие меры, очень жесткие предупреждения и готовность к этим мероприятиям.

– подытожил он.

Российский оппозиционер Гудков прокомментировал возможность взрыва на ЗАЭС: смотрите видео

Заметим, что 23 августа состоялось второе заседание Совбеза ООН, которое созвала россия, в который раз обвинить в обстрелах Запорожской АЭС украинских военных. Однако постпред Украины в ООН Сергей Кислица достойно ответил на безумные заявления оккупантов и разнес их выдумки.