Такое предостережение высказал 19 августа Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за этот день.

К теме россияне не понимают, что все в прямом эфире – советник главы ОП о провокациях россиян на ЗАЭС

Россия превратила АЭС в мишень

Глава государства рассказал, что уже прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена на ЗАЭС. Над этим работают украинские дипломаты, наши партнеры, а также представители ООН и МАГАТЭ. Владимир Зеленский считает, что с этого может начаться восстановление полной безопасности на станции.

Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время,

– акцентировал украинский лидер.

Он добавил, что ни одной инструкцией ни на одной из атомных станций мира не предусмотрено то, что происходит сейчас в Энергодаре. Ведь никто не прописывает порядок действий на тот случай, если "какое-то государство-террорист превратит АЭС в мишень".

Обращение Владимира Зеленского за 19 августа: смотрите видео