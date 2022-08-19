россия решила дискредитировать Украину пропагандистскими методами, однако в мире в их рассказы о ЗАЭС не верят. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Представитель Офиса Президента убежден, что российские провокации на крупнейшей атомной станции Европы будут безрезультатными.

россияне просто не понимают, что сегодня весь мир в прямом эфире. То есть видны мотивы всех сторон, все фиксируется и т.д. россияне почему-то живут в начале 1990-х годов в "ленинградской подворотне" и не понимают, что все мотивы очевидны настолько, что любую провокацию просто так уже сделать невозможно,

– объяснил представитель ОП.

По его словам, в кремле сегодня пошли по пути применения масштабной пропаганды по освещению событий на ЗАЭС.

"Они каждый день по несколько раз, разными спикерами говорили, что Украина вроде бы обстреливает ЗАЭС и может устроить какую-то провокацию. Они думали, что мир настолько глуп после шести месяцев войны. Сегодня они поняли, что все это нонсенс", – считает советник Ермака.

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По его мнению, любые аварии на ЗАЭС являются зоной ответственности Росатома, российских вооруженных сил и путина лично.

"Поэтому все, что они там сделают – это только ускорит решение цивилизованной части мира мощнее ударить по россии не только санкциями, но и другими механизмами, чтобы остановить непонятную жажду самоуничтожения, которую россия сегодня демонстрирует", – резюмировал Подоляк.

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