росія вирішила дискредитувати Україну пропагандистськими методами, однак у світі в їхні розповіді щодо ЗАЕС не вірять. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Представник Офіс Президента переконаний, що російські провокації на найбільшій атомній станції Європи будуть безрезультатними.

росіяни просто не розумію, що сьогодні весь світ у прямому ефірі. Тобто видно мотиви всіх сторін, все фіксується тощо. росіяни чомусь живуть на початку 1990-х років у "ленінградській підворітні" й не розуміють, що всі мотиви очевидні настільки, що будь-яку провокацію просто так вже зробити неможливо,

– пояснив представник ОП.

За його словами, у кремлі сьогодні пішли шляхом застосування масштабної пропаганди щодо висвітлення подій на ЗАЕС.

"Вони щодня по декілька разів, різними спікерами казали, що Україна начебто обстрілює ЗАЕС і може влаштувати якусь провокацію. Вони думали, що світ настільки дурний після шести місяців війни. Сьогодні вони зрозуміли, що все це нонсенс", – вважає радник Єрмака.

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На його думку, будь-які аварії на ЗАЕС є зоною відповідальності Росатому, російських збройних сил і путіна особисто.

"Тому все, що вони там зроблять – це тільки пришвидшить рішення цивілізованої частини світу потужніше вдарити по рф не тільки санкціями, але й іншими механізмами, щоб зупинити незрозумілу жагу до самознищення, яку росія сьогодні демонструє", – резюмував Подоляк.

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