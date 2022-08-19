росія вирішила дискредитувати Україну пропагандистськими методами, однак у світі в їхні розповіді щодо ЗАЕС не вірять. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Представник Офіс Президента переконаний, що російські провокації на найбільшій атомній станції Європи будуть безрезультатними.
росіяни просто не розумію, що сьогодні весь світ у прямому ефірі. Тобто видно мотиви всіх сторін, все фіксується тощо. росіяни чомусь живуть на початку 1990-х років у "ленінградській підворітні" й не розуміють, що всі мотиви очевидні настільки, що будь-яку провокацію просто так вже зробити неможливо,
– пояснив представник ОП.
За його словами, у кремлі сьогодні пішли шляхом застосування масштабної пропаганди щодо висвітлення подій на ЗАЕС.
"Вони щодня по декілька разів, різними спікерами казали, що Україна начебто обстрілює ЗАЕС і може влаштувати якусь провокацію. Вони думали, що світ настільки дурний після шести місяців війни. Сьогодні вони зрозуміли, що все це нонсенс", – вважає радник Єрмака.
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На його думку, будь-які аварії на ЗАЕС є зоною відповідальності Росатому, російських збройних сил і путіна особисто.
"Тому все, що вони там зроблять – це тільки пришвидшить рішення цивілізованої частини світу потужніше вдарити по рф не тільки санкціями, але й іншими механізмами, щоб зупинити незрозумілу жагу до самознищення, яку росія сьогодні демонструє", – резюмував Подоляк.
Що відбувається в окупованому Енергодарі: останні новини
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У серпні ситуація на ЗАЕС стала вкрай напруженою, оскільки росіяни обстрілюють атомну станцію. Було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
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Також російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.
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В українській розвідці попереджають, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. росіяни оголосили несподіваний "вихідний" на станції.
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Також в ГУР МО заявили, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.
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