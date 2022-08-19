Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что оккупанты хотят доказать правдивость своих заявлений.

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"Нужно, чтобы что-то происходило. Ясно было, что ВСУ не будут стрелять, поэтому должны сами что-то организовать. Чтобы отвлечь внимание, для них лучше сделать там какой-то "движ". Например, ездить туда-сюда", — сказал корреспондент.

Создают панику

По словам журналиста, ночью россияне стреляли в сторону атомной станции. Однако они целились по учебно-тренировочному центру – сооружению слева от энергоблоков. Ее уже обстреливали раньше.

Теперь они попали туда, чтобы было как можно ближе к станции. Энергодарцы сообщают о вылетах боеприпасов и взрывах через несколько секунд. То есть обстреливали (ЗАЭС – 24 канал) с территории самого Энергодара. Вероятно, это были минометы 82 калибра,

– рассказал корреспондент.

Он добавил, что нет информации о выезде россиян из Энергодара.

Кстати , Энергодар и Запорожская АЭС, на которой россия планирует теракт: показываем на карте, где расположены

Сообщение от разведки

В Главном управлении разведки сообщили, что получили подтверждение предполагаемого теракта на Запорожской АЭС 19 мая. Территорию станции покинули представители "росатома".

"Лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) приказали оставаться дома. На территорию станции будут допускаться небольшая часть оперативного персонала", — написали в разведке.

Обратите внимание – что происходит в Энергодаре: смотрите видео