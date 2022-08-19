Об этом для 24 канала сказал Людвиг Литвинский – эксперт по атомной энергетике. Он отметил, что реальная опасность существует не только для площадки Запорожской АЭС, но и практически для всех атомных станций.

На тему Распространение радиации в случае катастрофы на ЗАЭС: ученые смоделировали карту

"У нас их 4. Они не выдержат ракетного удара, но сейчас опасность резко возросла из-за того, что ждем откровенных провокаций от россии", – сказал Литвинский.

Персонал в заложниках

По словам эксперта, находящиеся в заложниках у россиян работники ЗАЭС не могут контролировать ситуацию. Штат может только непосредственно эксплуатировать энергоблоки, но не имеет возможности влиять на происходящее на территории станции.

россияне не предоставляют такую возможность,

– отметил Литвинский.

Есть риск новых обстрелов

Эксперт пояснил, что одной из функций персонала атомной станции является физическая защита объекта. На сегодняшний день это невозможно. Кроме того, на работников есть постоянное давление.

"Наибольшую опасность представляет наличие вооруженных группировок, которые могут сделать что угодно. Я с большой вероятностью оцениваю риск, каких-либо подрывов или обстрелов", — добавил Литвинский.

Кстати Из-за взрыва на ЗАЭС Кубань будет непригодной для сельхозяйства 300 лет, – эксперт

Что могут совершить оккупанты на ЗАЭС

Запорожская АЭС является крупнейшим ядерным объектом Европы, поэтому в результате подрыва катастрофа коснется всего мира. Если же россияне отключат все энергоблоки от электричества, то перестанут работать системы охлаждения, а радиоактивные вещества попадут в окружающую среду.

Обратите внимание – Людвиг Литвинский о ядерной опасности: смотрите видео