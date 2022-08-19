Таку засторогу висловив 19 серпня Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за цей день.

До теми росіяни не розуміють, що все у прямому ефірі, – радник глави ОП про провокації росіян на ЗАЕС

Росія перетворила АЕС на мішень

Глава держави розповів, що вже опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на ЗАЕС. Над цим працюють українські дипломати, наші партнери, а також представники ООН і МАГАТЕ. Володимир Зеленський вважає, що саме з цього може початися відновлення повної безпеки на станції.

Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час,

– акцентував український лідер.

Він додав, що жодною інструкцією на жодній із атомних станцій світу не передбачене те, що відбувається зараз в Енергодарі. Адже ніхто не прописує порядок дій на той випадок, якщо "якась держава-терорист перетворить АЕС на мішень".

Звернення Володимира Зеленського за 19 серпня: дивіться відео