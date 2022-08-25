Про це 24 каналу розповів народний депутат та глава комітету Верховної Ради із питань ЖКГ Андрій Герус. Він також зазначив, що зокрема, мають постійно працювати насоси та охолоджувати реактори.
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"Тому сьогодні справді відбулась доволі екстраординарна ситуація – спочатку аварійно був відімкнутий один енергоблок, а потім спрацювала система захисту та відімкнувся інший", – каже Андрій Герус.
Все це сталось через пожежу, яка дійшла до трансформаторної підстанції, яка живить ЗАЕС і спрацювали автоматичні запобіжники, тому сьогодні вдалось уникнути катастрофи,
– зазначає фахівець.
За словами Андрія Геруса, варто вкотре наголосити, що будь-які бойові дії чи важка техніка поблизу атомної станції – неприпустимі.
"Врятувати ситуацію сьогодні вдалось через те, що ЗАЕС отримала електроенергію з української енергосистеми, тому всі процеси охолодження пройшли вчасно і справно", – пояснює Герус.
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Що відбувається довкола Запорізької АЕС – коротко
- Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі в нормі.
- Окупанти завезли на ЗАЕС ще більше військових і техніки. Загалом на території атомної станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. 22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових.
- Унаслідок російських обстрілів Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС. За життя чоловіка боролися медики, але поранення були надто важкі.
- Представники Енергоатому вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.
- При цьому політтехнолог Михайло Шейтельман каже, що росія побоюється НАТО, тому не допустить будь-яких інцидентів на Запорізькій АЕС.