Про це 24 каналу розповів народний депутат та глава комітету Верховної Ради із питань ЖКГ Андрій Герус. Він також зазначив, що зокрема, мають постійно працювати насоси та охолоджувати реактори.

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"Тому сьогодні справді відбулась доволі екстраординарна ситуація – спочатку аварійно був відімкнутий один енергоблок, а потім спрацювала система захисту та відімкнувся інший", – каже Андрій Герус.

Все це сталось через пожежу, яка дійшла до трансформаторної підстанції, яка живить ЗАЕС і спрацювали автоматичні запобіжники, тому сьогодні вдалось уникнути катастрофи,

– зазначає фахівець.

За словами Андрія Геруса, варто вкотре наголосити, що будь-які бойові дії чи важка техніка поблизу атомної станції – неприпустимі.

"Врятувати ситуацію сьогодні вдалось через те, що ЗАЕС отримала електроенергію з української енергосистеми, тому всі процеси охолодження пройшли вчасно і справно", – пояснює Герус.

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