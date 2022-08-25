Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и глава комитета Верховной Рады по ЖКХ Андрей Герус. Он также отметил, что в частности, должны постоянно работать насосы и охлаждать реакторы.
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"Поэтому сегодня действительно произошла достаточно экстраординарная ситуация – сначала аварийно был отключен один энергоблок, а затем сработала система защиты и отключился другой", – говорит Андрей Герус.
Все это произошло из-за пожара, который дошел до трансформаторной подстанции, которая питает ЗАЭС и сработали автоматические предохранители, поэтому сегодня удалось избежать катастрофы,
– отмечает специалист.
По словам Андрея Геруса, следует еще раз подчеркнуть, что любые боевые действия или тяжелая техника вблизи атомной станции – недопустимы.
"Спасти ситуацию сегодня удалось из-за того, что ЗАЭС получила электроэнергию из украинской энергосистемы, поэтому все процессы охлаждения прошли своевременно и исправно", – объясняет Герус.
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Что происходит вокруг Запорожской АЭС – коротко
- Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре в норме.
- Оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники. В общей сложности на территории атомной станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. 22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.
- В результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелыми.
- Представители Энергоатома считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.
- При этом политтехнолог Михаил Шейтельман говорит, что россия опасается НАТО, поэтому не допустит каких-либо инцидентов на Запорожской АЭС.