Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и глава комитета Верховной Рады по ЖКХ Андрей Герус. Он также отметил, что в частности, должны постоянно работать насосы и охлаждать реакторы.

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"Поэтому сегодня действительно произошла достаточно экстраординарная ситуация – сначала аварийно был отключен один энергоблок, а затем сработала система защиты и отключился другой", – говорит Андрей Герус.

Все это произошло из-за пожара, который дошел до трансформаторной подстанции, которая питает ЗАЭС и сработали автоматические предохранители, поэтому сегодня удалось избежать катастрофы,

– отмечает специалист.

По словам Андрея Геруса, следует еще раз подчеркнуть, что любые боевые действия или тяжелая техника вблизи атомной станции – недопустимы.

"Спасти ситуацию сегодня удалось из-за того, что ЗАЭС получила электроэнергию из украинской энергосистемы, поэтому все процессы охлаждения прошли своевременно и исправно", – объясняет Герус.

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