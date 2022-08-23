Про це розповіли 23 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначили, що окупанти використовують новий метод, щоб зробити потрібну "картинку" для пропаганди та маніпуляцій.

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"Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС", – написали у розвідці.

Утворилися хмари пилу

росіяни атакували золовідвали, оскільки це місця, де зберігають відходи, які утворюються в процесі роботи теплових електростанцій. У золі сконцентровані отруйні речовини. Зокрема, рівень радіації у мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. Ці відходи можуть утворювати пил, який поширюватиметься на значні відстані.

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Після мінометних обстрілів по золовідвалах вже утворилися хмари пилу. Вони поширились на околиці Енергодару. Поблизу атомної станції виміряли радіаційний фон. Він є підвищеним.

Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ,

– повідомила розвідка.

Пожежі біля ЗАЕС

Поблизу Запорізької атомної електростанції загорівся ліс. Пожежа виникла після обстрілів. Окупанти її не намагаються загасити.

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