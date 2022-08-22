Міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля. Смерть 44-річного чоловіка констатували на місці.
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Ще одного місцевого рятують лікарі
За словами мера, ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та нині перебуває в реанімації. За його життя борються лікарі.
Приносимо співчуття рідним та близьким загиблого. Сподіваємося на швидке одужання пораненого енергодарця,
– зазначив Орлов.
Нагадаємо, раніше міський голова повідомив, що мінометними обстрілами в Енергодарі 22 серпня було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС: головні новини
- росіяни постійно обстрілюють атомну станцію. О 14:38 місцеві телеграм-канали в Енергодарі повідомляли, що місто обстрілюють з "Градів". Людей просили перейти в укриття. Згодом з'явилась інформація, що обстріляли територію ТЕС.
- На початку місяця було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- У ГУР МО попереджають, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. Нещодавно росіяни несподівано оголосили "вихідний" на станції. Також у розвідці повідомляли, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.
Варто переглянути – росіяни виводять техніку з Енергодара: дивіться відео