Мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. Смерть 44-летнего мужчины констатировали на месте.

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Еще одного местного спасают врачи

По словам мэра, еще один мужчина 1996 года рождения получил серьезные ранения и находится в реанимации. За его жизнь сражаются врачи.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего. Надеемся на скорое выздоровление раненого энергодарца,

– отметил Орлов.

Напомним, ранее городской голова сообщил, что минометными обстрелами в Энергодаре 22 августа был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра.

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