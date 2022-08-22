Мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. Смерть 44-летнего мужчины констатировали на месте.
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Еще одного местного спасают врачи
По словам мэра, еще один мужчина 1996 года рождения получил серьезные ранения и находится в реанимации. За его жизнь сражаются врачи.
Приносим соболезнования родным и близким погибшего. Надеемся на скорое выздоровление раненого энергодарца,
– отметил Орлов.
Напомним, ранее городской голова сообщил, что минометными обстрелами в Энергодаре 22 августа был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра.
Какая ситуация на Запорожской АЭС: главные новости
- россияне постоянно обстреливают атомную станцию. В 14:38 местные телеграм-каналы в Энергодаре сообщали, что город обстреливают из "Градов". Людей просили перейти в укрытие. Впоследствии появилась информация, что обстреляли территорию ТЭС.
- В начале месяца были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- В ГУР МО предупреждают, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС. Недавно россияне неожиданно объявили "выходной" на станции. Также в разведке сообщалось, что оккупанты выводят свою технику из Энергодара.
Стоит посмотреть – россияне выводят технику из Энергодара: смотрите видео